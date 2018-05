Zuckerberg ontwijkt vragen over Facebook | Nieuwe Star Wars

Met in deze uitzending:

- Facebook-CEO Mark Zuckerberg was dinsdag te gast bij het Europees Parlement om vragen te beantwoorden. Parlementariërs stelden dan ook belangrijke vragen, maar duidelijke antwoorden bleven veelal uit. Wat kunnen we hieruit opmaken? Dat bespreken we met Stan Hulsen van de NUtech-redactie.

- Solo: A Star Wars Story draait vanaf deze woensdag in de bioscoop. Afgelopen week ging de film in première op het filmfestival in Cannes en daar was filmjournalist Robbert Blokland bij aanwezig. De productie verliep niet zonder problemen, we bespreken dit nieuwe deel met Blokland.

