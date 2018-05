Peter R. de Vries bij Holleeder | Dumoulin hoopt op goede tijdrit

Met in deze uitzending:

- Misdaadjournalist Peter R. de Vries wordt verhoord in de rechtbank in de zaak Holleeder. De vorige keer was de spanning tussen De Vries en Holleeder duidelijk voelbaar. Rechtbankverslaggever Joris Peter praat ons bij over wat we vandaag kunnen verwachten.

- Tom Dumoulin staat inmiddels op meer dan twee minuten achterstand in de Giro d'Italia. Met een tijdrit op de agenda moet de Nederlander deze dinsdag terugslaan. Wat zijn de kansen voor Dumoulin en wat valt er te zeggen over rozetruidrager Simon Yates. NUsport-verslaggever Daan de Ridder vertelt het ons.

- Friesland is door Lonely Planet op de derde plek gezet van beste Europese bestemmingen. Hoofdredacteur Sara van Geloven van Lonely Planet Magazine legt ons uit wat de provincie zo speciaal maakt.

