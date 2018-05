De 'genadeklap' voor Willem Holleeder | De glasbak bestaat veertig jaar

Met in deze uitzending:

- De strafzaak tegen Willem Holleeder gaat vandaag verder. De laatste zittingsdag is inmiddels een maand geleden, wat is er in de tussentijd gebeurd? Je hoort rechtbankverslaggever Joris Peters.

- Zaterdag trouwt prins Harry met Meghan Markle in de St. George's Chapel. Het zou voor een koninklijk huwelijk een kleinschalige bruiloft zijn. Maar is dat wel zo? Dat vroegen wij aan Sjan Verhoeven van de entertainmentredactie van NU.nl.

- En de glasbak bestaat deze week veertig jaar. Wat gebeurt er eigenlijk allemaal met jouw flessen en potten? We gingen op onderzoek uit bij GP Groot in Vijfhuizen. We spraken daar met Marit Pieterse-Bus.

