Verstappen zegt 'nee' tegen aanpassen rijstijl | verkiezingen Irak

Met in deze uitzending:

-De Formule 1 is deze week in Spanje. De vraag is of Max Verstappen zijn rijstijl gaat aanpassen. Tot nu toe heeft hij een ongelukkige seizoenstart. Over deze kwestie hoor je Formule 1-kenner en NU.nl-redacteur Joost Nederpelt. Hij is namelijk het hele weekend bij de GP van Spanje aanwezig.

-Irak maakt zich klaar voor de parlementsverkiezingen van dit weekend. Het zijn opmerkelijke verkiezingen, omdat dit de eerste keer is sinds de opkomst van IS. Hoe de huidige situatie eruitziet en wat de belangrijkste onderwerpen zijn, vroegen wij aan Midden-Oosten-deskundige Bertus Hendriks van Instituut Clingendael.

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.

Deze podcast wordt je aangeboden door Storytel, probeer Storytel dertig dagen gratis via www.storytel.nl/nu