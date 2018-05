Voorbeschouwing tweede halve finale van het Songfestival

Met in deze uitzending:

- Waylon gaat vanavond strijden in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Voor hem is er maar één doel, die finaleplek binnenslepen. Lara Zevenberg van de Entertainmentredactie is voor NU.nl in Lissabon. We belden met haar over de kansen van Waylon en de andere acts.

- Meer over het Songfestival. Welke landen maken het meeste kans om door te gaan naar de finale? We laten je een top 10 van kanshebbers horen. De posities zijn gebaseerd van de verwachtingen van de wedkantoren.

- Donald Trump heeft de stekker uit het atoomakkoord met Iran getrokken. Dat zorgt voor veel onzekerheid over hoe nu verder met de afspraken en wat gaat er nu met de investeringen gebeuren? Tekst en uitleg krijg je van Hans de Boer, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Wat betekent vertrek VS uit Iran-deal voor Midden-Oosten?



Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.

Deze podcast wordt je aangeboden door Storytel, probeer Storytel dertig dagen gratis via www.storytel.nl/nu