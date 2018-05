'Zingende kip' favoriet bij Songfestival en toekomst Air France-KLM

Met in deze uitzending:

- De eerste halve finale van het Eurovisiesongfestival is dinsdagavond op televisie te zien. Entertainmentredacteur Lara Zevenberg is voor NU.nl in Portugal. We praten met haar over Waylons stilte tegenover het AD en De Telegraaf. Ook hebben we het over hoe het achter de schermen is en de kansmaker volgens de wedkantoren: de inzending van Israël.

Bekijk hier de artiesten die vanavond optreden

- De aandelen van Air France-KLM kregen een forse klap op de beurs maandag. Dit gebeurde nadat topman Jean-Marc Janaillac heeft gezegd te zullen opstappen. Vanwege de onrust bij de maatschappij spreken we met luchtvaartkenner Hans Heerkens van de Universiteit Twente over de toekomst van Air France-KLM.

Aandelen Air France-KLM krijgen enorme tik

