'Poetin heeft iedereen in handen' en zwemlesdrama wordt nagespeeld?

- Vandaag zal de Russische president, Vladimir Poetin beëdigd worden voor zijn vierde termijn. Eerder kreeg hij driekwart van de stemmen en sprak hij over een sterker Rusland. Alleen hoe gaat dat sterker Rusland eruit zien? Dat vroegen wij aan Robbert Blokland, redacteur voor NU.nl.

- In 2015 overleed een 9-jarige meisje uit Syrië tijdens het schoolzwemmen. Dit gebeurde in een zwembad in Rhenen. Het badpersoneel is door de rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van zestig uur vanwege dood door schuld. In hoger beroep vragen ze nu om een reconstructie. Waarom ze hierom vragen, dat legt rechtbankverslaggever Joris Peters voor ons uit.

