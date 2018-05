Dag van de tonijn en zaak om Facebook-inbraak bij BN'ers

Met in deze uitzending:

- De VN heeft 2 mei uitgeroepen tot dag van de tonijn. Door overbevissing heeft de tonijn het zwaar. Vis-avonturier Bart van Olphen zet zich in voor duurzaamheid in de visindustrie. We praten met hem over de populariteit van tonijn en over duurzame methoden om toch de vis te kunnen blijven eten.

- Woensdag begint de inhoudelijke strafzaak tegen de 35-jarige Matthieu M. De man wist toegang te krijgen tot Facebook- en mailaccounts van BN’ers, waaronder die van Sophie Hilbrand. Daarover praten we met Entertainment-redacteur Sjan Verhoeven en we spreken Stan Hulsen van de NUtech-redactie over veilige wachtwoorden.

