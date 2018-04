Alternatieven voor proefdieren en hoe zit het met de dividendbelasting?

Met in deze uitzending:

- We spreken met politiek verslaggever Avinash Bhikhie over de dividendbelasting. Maandag liet premier Mark Rutte weten dat omstreden documenten over die belasting alsnog openbaar worden gemaakt.

- Het is vandaag de Wereldproefdierendag. Er zijn inmiddels alternatieven voor het gebruik van deze dieren. Een bedrijf dat werkt aan zo’n alternatief is Mimetas. De technologie die zij toepassen zou ook nog eens goedkoper zijn dan het gebruik van proefdieren. Daarover praten we met directeur van Mimetas, Jos Joore.

