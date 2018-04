Uitspraak voor terrorismeverdachte Abdeslam en is Gordon schuldig?

Met in deze uitzending:

- Salah Abdeslam zal vandaag zijn straf horen voor de aanval op Brusselse politieagenten in 2016. Abdeslam is tevens de enige overlevende verdachte van de aanslagen in Parijs van november 2015, waarbij 130 mensen werden gedood. Wij spraken met terrorisme expert van de Universiteit leiden, Liesbeth van der Heide over deze zaak.

- Vandaag zal er een uitspraak komen in een kort geding tussen Gordon en zijn vermeende ex-vriend Kevin B. De rechter had gehoopt dat ze er samen uit zouden komen, maar dat bleek vergeefs. In de podcast hoor je NU.nl-redacteur Danja Koeleman.

