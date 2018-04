De honderdste KNVB Bekerfinale en kost onze welvaart ons de natuur?

Met in deze uitzending:

- Vandaag zullen in Burgers’ Zoo te Arnhem de Future For Nature Awards worden uitgereikt. Dit is een prijs voor internationale natuurbeschermers die het verschil willen maken voor de toekomst van de natuur. Je hoort directeur Alex van Hooff over waarom het zo'n belangrijke prijs is.

- De KNVB Bekerfinale zal aankomende zondag gespeeld worden. AZ en Feyenoord nemen het tegen elkaar op en het is tevens de 100e beker finale. Wij vroegen aan NUSport-redacteur Rypke Bakker wat we zondag kunnen verwachten.

