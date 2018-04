Hoe makkelijk is het om zoals Dotan sociale media te beïnvloeden?

Met in deze uitzending:

- Zaterdag brengt de Volkskrant het verhaal dat zanger Dotan een trollenleger heeft gebruikt om reacties op sociale media te beïnvloeden. Dotan geeft uiteindelijk toe verkeerd bezig te zijn geweest. Met Rutger Otto van de NUtech-redactie bespreken we hoe makkelijk het is om online acties zoals retweets, likes of volgers te kopen. En is het de moeite ook waard?

- In Saudi-Arabië opent een bioscoop vandaag de deuren. Dat is voor het eerst in 35 jaar tijd. Bioscopen waren namelijk lange tijd verboden in het land. We praten daarover met Petra Sijpesteijn, hoogleraar Arabisch aan de Universiteit Leiden en directeur bij het Leids Universitair Centrum voor de Studie van Islam en Samenleving.

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben dan kan in een gedownloade podcastapp zoeken op NU.nl en deze vervolgens beluisteren.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur 's ochtends op NU.nl.​

Deze podcast wordt je aangeboden door Storytel, probeer Storytel 30 dagen gratis via www.storytel.nl/nu