'Kamerleden krijgen geen tijd meer om het vak te leren'

Met in deze uitzending:

- Mogelijk zal dit weekend de landskampioen van de eredivisie 2017-2018 gekroond worden. De nummer één PSV speelt tegen de nummer twee Ajax en is bij winst landskampioen. Wij spraken met NUSport-redacteur Rypke Bakker over hoe uniek deze wedstrijd is.

- Hoe zit het met de werkdruk in de politiek? Na het vertrek van SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf en SP'er Nine Kooiman uit de Tweede Kamer, kan je deze vraag best stellen. Allebei vertrokken ze door privé omstandigheden. Wat uiteindelijk niet te combineren was met het werk in de Kamer. Of dit een trend is en of het werk zwaarder is geworden? Dat vroeg politiek verslaggever van NU.nl Avinash Bhikhie zich af en zijn ondervindingen hoor je in deze podcast.

