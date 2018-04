'Zomervakanties in gevaar' en de start van het aspergeseizoen

Met in deze uitzending:

- Luchtvaartdeskundige, Joris Melkert van de TU Delft over de rechtszaak van vakantie vliegers Corendon, TUI en EasyJet tegen Schiphol. Het gevaar is dat er te weinig plek is voor vliegtuigen in de zomermaanden. Daardoor lopen sommige zomervakanties in gevaar.

- Aspergekweker, Paul Heger hoor je over de start van het aspergeseizoen. Zijn we er klaar voor, is de eclusieftijd belangrijk en smaakt hij nog anders dit jaar?





Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben dan kan in een gedownloade podcastapp zoeken op NU.nl en deze vervolgens beluisteren.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur 's ochtends op NU.nl.​