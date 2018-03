1 april in gevaar door 'nepnieuws' en weet FC Twente het tij te keren?

Met in deze uitzending:



- NUSport-redacteur Rypke Bakker over de hervatting van de eredivisie. Wie is de opvolger bij FC Twente, hoe gaat het onderaan het klassement en is er nog sprake van een titelstrijd?



- Robbert Blokland over 1 april in combinatie met 'nepnieuws', kunnen we nog wel grappen uithalen? We bespreken geslaagde 1 april grappen en slechte grappen.

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben dan kan in een gedownloade podcastapp zoeken op NU.nl en deze vervolgens beluisteren.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur 's ochtends op NU.nl.​