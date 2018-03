The Passion 2018 is 'urban en stoer', wilde wolven vaker in Nederland

Met in deze uitzending:

- Journalist Renze Klamer over The Passion 2018. Hij maakte een mini docu over het maakproces en hij vertelde ons wat voor editie The Passion van 2018 zal worden.

- Maurice La Haye van Wolven in Nederland over de gesignaleerde wolven in ons land. Zijn de meldingen toegenomen in vergelijking tot voorgaande jaren en wat kan je het beste doen tegen wilde wolven?

