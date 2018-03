Hoe bedreigend is een handelsoorlog met de VS voor Nederland?

Met in deze uitzending:

- Rob de Wijk, directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en deskundige op het gebied van internationale betrekkingen over de heffingen van Donald Trump op staal en aluminium.

- Belinda van der Gaag van het Nederlandse Rode Kruis over de situatie in de Syrische stad Oost-Ghouta.

