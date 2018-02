De F1-testdagen en de definitieve auto van Max Verstappen te zien?

In deze aflevering praten we met NUTech-redacteur Bastiaan Vroegop over de aangekondigde Samsung Galaxy S9 en wat het betekent voor de smartphonemarkt. Ook hoor je NU.nl-redacteur Joost Nederpelt, we praten met hem over de Formule 1-testdagen en wat er precies allemaal zal gebeuren.

