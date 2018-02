Siberische kou dit weekend en hopen op een Elfstedentocht?

In deze aflevering praten we met Diana Woei van Weerplaza over de Siberische kou die over ons land dit weekend heen gaat. Ook bellen we voor de laatste keer met onze man in Zuid-Korea, Daan de Ridder. We kijken naar de 1000 meter van Kjeld Nuis en horen we zijn hoogtepunten/dieptepunten van deze spelen.

