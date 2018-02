Nijmegen herdenkt WO II en begin van het einde voor de sigaret?

In deze aflevering praten we met advocate Benedicte Ficq over of er een strafzaak komt tegen de tabaksindustrie. Zij deed in 2016 namens enkele organisaties en patiënten aangifte tegen de tabaksindustrie. We spraken haar om te vragen waarom deze zaak zo belangrijk is.

Verder hoor je NU.nl redacteur Joost Nederpelt over wat er precies gebeurde op 22 februari 1944 in Nijmegen. We schakelen ook nog met onze in man Zuid-Korea, Daan de Ridder van NUsport. Want het is de laatste kans van de shorttrackers op een medaille.

