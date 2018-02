Sonja Holleeder gehoord over eigen broer en goud op de 500 meter?

In deze aflevering hebben we het over de eerste dag van het verhoor van Sonja Holleeder. Dit doet zij in de zaak tegen haar eigen broer, WIllem Holleeder. NU.nl redacteur Joris Peters volgt deze zaak en daarom vroegen we hem wat we vandaag kunnen verwachten van Sonja Holleeder.

Ook bellen we weer met Zuid-Korea. Daar is onze collega van NUsport, Daan de Ridder. Met vandaag de 500 meter van de mannen kan dit ook weer een medaille betekenen voor Nederland. We vroegen aan hem wie de grootste kanshebbers zijn.

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben dan kan in een gedownloade podcastapp zoeken op NU.nl en deze vervolgens beluisteren. Of luister hieronder via Soundcloud.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur 's ochtends op NU.nl.​