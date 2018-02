De Huishoudbeurs komt eraan, waarom blijven mensen gaan?

In deze aflevering hebben we het over of er ooit vrede komt tussen Noord en Zuid-Korea. Zeker nu het lijkt dat met de Winterspelen de eerste stappen worden gezet. We praten hierover met journalist Robbert Blokland. Dit weekend is de Huishoudbeurs en we bellen met Nicole Babay beursmanager van de Huishoudbeurs. Wij vroegen haar waarom je naar deze beurs zou gaan? Zoals elke ochtend bellen we ook met NUSport-redacteur Daan de Ridder en we bespreken de olympische planning van vandaag.

