Chinees Nieuwjaar in Amsterdam en worden kinderen ooit kankervrij?

In deze aflevering hebben we het over hoe kinderen ooit kankervrij zullen worden. Hierover spreken we met Frits Hirschstein van KIKA. Vanavond zal in Amsterdam in het teken staan van het Chinees Nieuwjaar. Dit zullen ze vieren met veel vuurwerk op de Dam. We bellen met zakenman en organisator Won Yip.

Ten slot bellen we ook nog met onze man in Zuid-Korea, Daan de Ridder van de NUsport redactie. Want Sven Kramer zal zich vandaag klaar maken voor de 10 kilometer. Wij vroegen aan Daan hoe Sven zich zal voorbereiden op deze race.

