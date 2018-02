Welke artiest wint een Edison en neemt Wüst revanche in Zuid-Korea?

In deze aflevering praten we over de uitreiking van de Edison Pop awards. Want hoe klinkt muziekland Nederland in 2018? Dat vroegen wij aan juryvoorzitter en NPO Radio 2-dj Ruud de Wild. Ook bellen we met onze man in Zuid-Korea Mark Leene. We praten over de Olympische Winterspelen en de verdere kansen voor TeamNL.

