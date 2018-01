Podcast: Waylon in eerste of tweede halve finale en week van het vergeten kind

In deze aflevering aandacht voor de loting van het Eurovisie Songfestival. Waar zal Waylon mogen spelen in de eerste of tweede halve finale. Wij belden Cornald Maas om te kijken hoe die loting precies gaat. Ook belden wij met acteur Juvat Westendorp over de week van het vergeten kind. Hij is daar ambassadeur van en kan alles vertellen.

