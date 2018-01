Podcast: Stilstaan bij de Holocaust Herdenking en twee tips voor je weekend

In deze aflevering aandacht voor De Nationale Holocaust Herdenking van aanstaande zondag. We praten over het belang van deze herdenking en hoe het de komende jaren eruit gaat zien. Dit doen we met de voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité, Jacques Grishaver.



Ook bespreken we de jubileumeditie van de Tuinvogeltelling. Wat moeten we hier bij voorstellen en wat moet je doen als je gaat tellen. We bellen met Chris-Jan van der Heijden van Vogelbescherming Nederland.



Ten slot bellen we ook nog met organisator van het NK Mens erger je niet, René Willemsen en presentator van de dag Arie Koomen.



