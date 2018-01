Podcast: Wie wint de Gouden Radioring en wat te doen bij een griepepidemie?

In deze aflevring aandacht voor de aanhoudende griepepidemie en wat er tegen te doen valt. Wij belde met Gé Donker, woordvoerder van Nivel, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg.

Ook zal vandaag verschillende radiomakers in de prijzen vallen. Dit door de uitreiking van de Gouden Radioring. Dit is een publieksprijs voor Nederlandse radioprogramma’s en presentatoren. Je hoort Arjan Snijders, hij is een van de oprichters van deze prijs.



