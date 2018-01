Podcast: Eric Corton speelt mantelzorger in 'Ma' en België kiest voor veiligheid

In deze aflevering praten we met Radio- en tv-presentator Eric Corton over de premiere die hij vanavond heeft van de voorstelling 'Ma'. Het bestseller boek 'Ma' komt uit 2015 en was geschreven door Hugo Borst. Wij belde met Eric Corton om te vragen, hoe het is om te werken met een boek dat zo geliefd is. Ook bespreken we dat België mogelijk vandaag zijn dreigingsniveau gaat aanpassen.



Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben dan kan in een gedownloade podcastapp zoeken op NU.nl en deze vervolgens beluisteren. Of luister hieronder via Soundcloud.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur 's ochtends op NU.nl.​