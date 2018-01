Podcast: Eén jaar Donald Trump, Noord-Zuidlijn krijgt bezoek en Ajax-Feyenoord

In deze aflevering praten we met NU.nl redacteur Matthijs le Loux over 1 jaar president Donald Trump. Natuurlijk gaan we met NUSport redacteur Rypke Bakker praten over de 'klassieker' Ajax-Feyenoord.

Ook in deze podcast een speciale reportage, opgenomen bij de bijna rijdende Noord-Zuidlijn. Zaterdag geven ze bezoekers de kans om een testritje te maken. Daarover praten we met Michiel Jonker woordvoerder Metro en Tram van de gemeente Amsterdam.



