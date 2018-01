Podcast: Voortgang Ruslandonderzoek VS en debat over gaswinning

In deze aflevering bespreken we met Amerikadeskundige Jan Postma de voortgang van het Ruslandonderzoek in de VS en je hoort politiek redacteur van NU.nl, Edo van der Goot, over het debat in de Tweede Kamer over de Groningse gaswinning.

