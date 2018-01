Podcast: Grand Slam van 'de vele afwezigen' en politiemol weer voor de rechter

In deze aflevering bespreken we met NU.nl redacteur Joris Peters de zaak tegen politiemol Mark M. en hoor je NUSport redacteur Rypke Bakker over de 106e editie van de Australian Open.

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben dan kan in een gedownloade podcastapp zoeken op NU.nl en deze vervolgens beluisteren. Of luister hieronder via Soundcloud.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur 's ochtends op NU.nl.​