Podcast: Golden Globes-nabeschouwing en techbeurs CES van start

In deze aflevering praten we met entertainmentredacteur Sjan Verhoeven over de 75e editie van de Golden Globes en je hoort NUtech-redacteur Bastiaan Vroegop over CES (de grootste techbeurs ter wereld), die vandaag van start gaat.

Wil jij een kijkje achter de schermen bij CES? Onze verslaggevers Jeroen Kraan en Bastiaan Vroegop houden je vanuit Las Vegas tussen 7 en 12 januari op de hoogte via WhatsApp. Voeg 0613020560 toe aan je adresboek en app CES AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar zal vanzelf updates ontvangen.

