Podcast: Waarom staakt het OV-personeel vandaag

In deze aflevering praten we met Paula Verhoef, CAO onderhandelaar bij de vakbond FNV over de OV-staking van vandaag. Verder bespreken we de strafzaak tegen de bestuursleden van motorclub Satudarah.

