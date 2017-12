In deze eindejaarsaflevering beantwoordt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman lezersvragen. Ook hoor je meer over het jaar van NU.nl en de plannen voor 2018. "Het nieuws over de relatie van Waylon en Bibi Breijman werd krankzinnig goed gelezen. Ik zei: moeten we niet een portret maken van Bibi? Ik dacht: wie is Bibi? Toen werd ik uitgelachen."