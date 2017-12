In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je in een kwartier bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag. In deze aflevering praten we met NU.nl redacteur Rikki Hendriks over haar reis met het Rode Kruis naar Nigeria en hoor je scheidingsdeskundige Margriet Steenbergen over het co-ouderschap.