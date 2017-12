Podcast: Nieuwe Star Wars in de bioscoop en Democraat wint in Alabama

In deze aflevering praten we met filmjournalist Robbert Blokland over Star Wars: The Last Jedi, de nieuwe film draait vanaf woensdag in de bioscoop. Verder heeft Democraat Doug Jones de Senaatszetel in Alabama gewonnen en hoor je Giel Beelen over zijn Roast op Comedy Central.

