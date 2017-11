Beluister podcast: De magie van Pixar en het verdere leven in Sint Maarten

In deze aflevering hoor je de Belinda van der Gaag, woordvoerder van het Rode Kruis. We praten met haar over de huidige situatie in Sint Maarten en we bespreken de nieuwe Pixar-film Coco en het daarbij behorende succesverhaal van Pixar met filmjournalist Robbert Blokland.

