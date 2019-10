In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Al sinds woensdag zijn we in de ban van het offensief wat Turkije is begonnen in Syrië. De aanval is gericht op Koerdische strijders in het Noord-Syrische gebied waar Turkije een 'veilige zone' wil creëren als buffer tegen 'terrorisme'. Maar er is veel angst dat door de onderlinge strijd kampen met opgesloten IS-strijders onbeveiligd raken en dat de strijders zich gaan verplaatsen door Europa. We praten hierover met Koert Debeuf, Europees directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy.

