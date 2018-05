LG full-hd tv's met dvr

Vijf full-hd tv’s met ingebouwde dvr zijn in Korea door niemand minder dan LG aangekondigd.

De gloednieuwe tv’s van de ‘Time Machine’-lijn zijn verkrijgbaar in diverse grootte, waaronder twee (50- en 60-inch) met plasmascherm en drie (37-, 42- en 47-inch) met lcd-scherm. Net als bij de oudere edities komen de tv’s met dual hd-tuners. Dit stelt de gebruiker in staat om twee kanalen in splitscreen te kijken of gewoon op een te houden terwijl de dvr de andere opneemt. De hd-beelden worden opgeslagen op een harde schijf van 160gb. Te weinig? Via usb 2.0 kun je een ander (groter) schijfje op aansluiten.

De hd-tv’s liggen vanaf 2.066 euro in de winkels. Een releasedatum voor Europa is nog niet bekend.

Via Aving