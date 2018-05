Nieuwe iPod nano accessoires

Deze armband is speciaal ontworpen voor gebruikers die naar de iPod nano willen luisteren tijdens het sporten. De armband is gemaakt van Dri-FIT materaal en Pro Compression-stof. Dit zou goed zijn voor een goede pasvorm.

De iPod houders komt op de markt in de kleurcombinaties grijs/oranje en grijs/zwart in de maten small/medium en medium/large. De armband kost 40 dollar.

Griffen

Het bedrijf Griffin Technology produceert accessoires voor Apple's iPods. Het nieuwste product van de producent zijn de zogenaamde EarTumps. Dit zijn een paar geluid isolerende oordoppen. Ze zouden "een helder transparant atmosferische geluid" hebben en een "diepe lage bass".

De oordoppen zijn te koop op de website van Griffen Technology voor 20 dollar. Ze zijn verkrijgbaar in wit en zwart.

