Konica Minolta presenteert Dimage Z5 en Z20

De nieuwe Konica Minolta Z5

Op het eerste gezicht lijkt de Z5 in grote mate op z'n voorganger, de Z3. Ook dit keer heeft de digitale camera het anti-shake stabilisatiesysteem en een 12x optische zoom. Vermenigvuldig dat met de 4x digitale zoom, dan kom je uit op in totaal 48x zoom.

Eén van de veranderingen is dat het aantal megapixel wat is opgeschroefd. De Z3 beschikte over 4 megapixel, de nieuwe Z5 heeft 5 megapixel. Het LCD-schermpje is ook wat groter gemaakt en is nu 2.0 inch.

Reisfotografie

"De nieuwe Dimage Z5 is de ideale compagnon voor reisfotografie, maar ook voor dagelijkse fotografie", zei Todd Schrader, vice president marketing van Konica Minolta Photo Imaging U.S.A. De Rapid AF maakt het mogelijk om binnen zeer korte tijd foto's te maken.

Natuurlijk is het ook mogelijk om filmpjes te maken met de Dimage Z5 die 340 gram weegt. Deze filmpjes hebben een maximale resolutie van 640 x 480 pixels.

Dimage Z20



De goedkopere Konica Minolta Dimage Z20

De Dimage Z20 is eigenlijk het goedkopere broertje van de Z5. Het lcd-scherm van deze nieuwe Konica Minolta Camera is wat kleiner. De camera beschikt niet over een uitklappende flitser. In plaats van een 12x optische zoom, beschikt de Z20 over een 8x optische zoom lens. Ook beschikt deze digicam niet over het anti-shake systeem.

Volgens Todd Schrader van Konica Minolta is de Z20 ideaal voor consumenten die voor het eerst digitaal gaan fotograferen en voor consumenten die een betere digitale camera willen hebben dan hun huidige.