Philips Key 006 versus Creative MuVo NX

Wat mag je tegenwoordig van een MP3-speler verwachten? Het geluid moet natuurlijk perfect zijn, maar het apparaat moet ook gemakkelijk te gebruiken zijn. Even een paar nummers downloaden, op de spelers zetten en testen maar. Binnen en buiten, fietsend en springend, rock of rap, ik wil dat mijn speler het gewoon blijft doen. Het liefste zonder dat ik me er nog van bewust ben dat ik iets in mijn zak of om mijn nek heb.

Philips Key 006:

Gebruik Geluid Beeld Vormgeving Prijs / kwaliteit

Om de Creative MuVo NX: Creative MuVo NX:

Gebruik Geluid Beeld Vormgeving Prijs / kwaliteit

De De mp3-speler van De Key006mp3-speler van Philips kun je aan je nek hangen of in je zak stoppen. Het is een simpel apparaat zonder display met de volume-, rewind- en forwardknopjes op het nekkoord.

Twee seconden geduld

Om de speler van Philips aan te zetten, moet je de play-knop langer dan twee seconden indrukken. Helaas zit er in de doos slechts een quick start guide die dat niet meldt. Wie daar niet zelf achter komt, kan dus proberen tot hij een ons weegt. De uitgebreidere handleiding (PDF-bestand) die op de Philips site te vinden is, had ook bij het product geleverd moeten worden. Grote kans dat nu de ongeduldige of minder volhoudende koper het apparaat naar de winkel terugbrengt.

Gevaarlijk voor mannen

Het idee van een 'afstandbediening' op het koord van de Key 006 is wel origineel, maar niet bijster handig. Als je de MP3-speler onder een trui of jas draagt, moet je daar helemaal inkruipen. Niet voor de winter dus. Is het ding in de zomer of binnen dan wel handig? Eigenlijk ook niet eens. De Key is nogal log en onelegant. Als je opstaat van achter je bureau, zwiept het ding een halve meter naar voren - en terug! Mannen die voorover buigen om de veters te strikken moeten helemaal voorzichtig zijn in verband met gevaar voor toekomstig nageslacht.

Aan het geluid zelf is verder niets aan te merken. De hippe oordopjes geven een goed geluid dat lekker hard kan (máár, jongens en meisjes, pas wel op in het verkeer!). Het aansluiten op de computer is ook niet moeilijk. Neem eerst het kleine CD'tje uit de doos en installeer de software. Schuif het gedeelte met de batterij van de MP3-speler af, en stop het apparaat met de USB-aansluiting in je computer. Als extraatje zit het programma Musicmatch Jukebox op de installatie-CD. Een leuk stukje software waarmee je MP3's kunt maken van audio-cd's of WAV'jes. Deze kun je met het programma vervolgens op CD branden.

De MuVo NXvan Creative heeft veel voordelen ten opzicht van Philips' Key 006. Hij is lichter, heeft een display en je kunt hem gebruiken als voicerecorder. Voor een veel lagere prijs heb je een beter product. Er bestaan geen gevaren voor de mannelijke gebruiker want het product kan zo in je zak of aan de meegeleverde armband. Geen gezwiep tegen de jongeheer dus.

Display

De MuVo NX bevat diverse menuopties. Op het -verlichtbare- display kun je de namen van de nummers lezen en zien hoe lang je batterij nog leeft. Er zijn diverse instellingen zoals de taal (ook Nederlands), de afspeelmodus (nummers herhalen, shuffle, et cetera) en een equalizer.

Voicerecorder

Een toegevoegde waarde van dit ingenieuze dingetje is de voicerecorder. Als de speler geheel leeg is, past er acht uur opname op. Hoe meer MP3's in het geheugen, hoe minder ruimte voor opnames. De opnames zijn misschien niet geschikt voor een radioprogramma, maar voor memo's is het prima. In plaats van MP3's kan de 128 MB beschikbare ruimte ook gebruikt worden om andere dingen in op te slaan, zoals bijvoorbeeld een presentatie. De MuVo NX kan op elke computer met een USB-aansluiting worden aangesloten.

Conclusie

Beide apparaten zijn goed genoeg als MP3-speler, maar de Philips Key 006 mist extra's als een display en is gewoon nogal onhandig. De MuVo NX is een zeer bruikbaar apparaat en aangezien het prijsverschil de Key 006 niet aantrekkelijker maakt, wint de MuVo NX de strijd tussen de twee MP3-spelers met gemak.

Technische specificaties Key 006:



MP3 functie



128MB opslag capaciteit (+/- 30 songs)



USB voor uitwisselen van bestanden



Opslag voor alle bestandsformaten



MP3 en WMA ondersteuning



Inclusief hoofdtelefoon



Afstandbediening in koord

Prijsindicatie: €169,99 (Hermes Electronics)

€164,00 (Mediamarkt)

€149,00 (Kijkshop)

Technische specificaties MuVo NX



MP3 functie



128MB opslag capaciteit (+/- 30 songs)



USB voor uitwisselen van bestanden



Opslag voor alle bestandsformaten



MP3 en WMA ondersteuning



Ook geschikt als voicerecorder



Equalizer voor persoonlijke geluidsvoorkeur



Inclusief hoofdtelefoon



Met verlichtbaar display

Prijsindicatie: €139,00 (MP3man)

€150,00 (Bitz.nl)

€170,00 (Dixons)