Logitech Pocket Video 750

Gebruik Beeld Geluid Prijs/ kwaliteit Vormgeving

Inhoud

Pocket Video 750-

Inhoud van de doos

Pocket Video 750-camera, intern oplaadbare-batterijenpakket, wisselstroomadapter, audio/video-snoer, USB-kabel, software-cd voor Pocket Video, RoxioVideoWave Movie Creator LE, Gebruikersgids en 2 jaar fabrieksgarantie.

Gebruik

Het eerste wat opvalt is de verpakking. De verpakking ziet er wat speelgoedachtig uit, waardoor je op het eerste gezicht niet de indruk krijgt dat je met een digitale videocamera te maken hebt. Als de verpakking eenmaal is verwijderd komt er een mooi, stijlvol camera'tje tevoorschijn. Licht vooral. De 750 weegt zonder de vier oplaadbare batterijen 165 gram. Met de batterijen weegt de camera ongeveer 260 gram.

De plaats waar het bijgeleverde 32 MB SD-kaartje hoort, is goed verstopt. Na grondige inspectie van de camera vinden we het schuifklepje waarachter het kaartje geplaatst kan worden. Ook het vakje waarin de USB, TV en oplader kan worden aangesloten is mooi weggewerkt.

Na het opladen van de batterijen is de camera klaar voor gebruik. Via het menu-knopje achter het LCD-schermpje kun je de taal onder andere instellen in het Nederlands. Op het kleine LCD-schermpje (1,5 inch) kun je gelijk zien wat je hebt gefilmd. Na het filmen is er de mogelijkheid om de gemaakte beelden via de audio-video snoer op de televisie te zien. Ook kun je de beelden sturen naar je pc via de USB-kabel. Op een 32MB-kaart is het mogelijk om ongeveer 15 minuten te filmen op de standaard kwaliteit (400kbps) en 7 minuten op de hoogste kwaliteit (800kbps).

Kwaliteit

De beelden die 's avonds waren gemaakt zijn overigens niet al te best. Het beeld was veel te donker en alleen filmen bij fel tl-licht kon je de gezichten nog onderscheiden. 's Avonds filmen met de Pocket Video 750 is dus geen succes. Daarentegen waren de beelden die bij daglicht waren gemaakt wel goed. Het geluid was ook niet verkeerd. Weinig ruis en de gefilmde gesprekken waren ook goed verstaan.

Conclusie

De camera is erg gebruiksvriendelijk, de knopjes zijn overzichtelijk en duidelijk. Weinig poespas en na het opladen van de batterijen meteen gebruiksklaar. Jammer dat de kwaliteit van de video's die 's avonds zijn gefilmd van magere kwaliteit zijn. Toch is de Pocket Video 750 een leuk hebbedingetje met een prima prijs-kwaliteit-verhouding.

+ Gebruiksvriendelijk

+ Oplaadbare batterijen

+ Prijs-kwaliteit

- 's Avonds filmen

- 32 MB-kaart

Technische specificaties

320 x 240 (QVGA)

MPEG4

20fps

G.726, 16bit-samples bij 8 Khz

draaibaar TFT-scherm van 3,8 cm met LED-achtergrondverlichting

accepteert ook 4 AA-alkalinebatterijen Standaardkwaliteit (400 kbps): tot 15 min per 32MB-kaart (2 uur per 256MB-kaart) Goede kwaliteit (800 kbps): tot 7 min per 32MB-kaart (1 uur per 256MB-kaart)

Adviesprijs: 299 euro