Laptop opladen zonder stopcontact

Voor netbooks is er de ‘minigorilla’ en voor grotere laptops heeft Powertraveller de ‘powergorilla’ bedacht. Beide laders hebben een eigen accu aan boord, die op te laden is via het stopcontact of via zonne-energie. Voor dat laatste is wel een extra accessoire nodig, Powertravellers ‘solargorilla’.

Volgens de fabrikant kan er met de minigorilla maximaal zes uur extra worden gewerkt op de netbook. Maar ook andere gadgets zijn ermee op te laden: iPods en andere pmp’s, gamehandhelds, mobiele telefoons en meer. Zo zou de iPhone tot vijf keer volledig op te laden zijn, voordat de minigorilla zelf aan het stopcontact moet.

Voltages instellen

Om al die verschillende gadgets en netbooks van stroom te kunnen voorzien, worden er twintig verschillende laderaansluitingen meegeleverd. De compacte reislader ondersteunt verschillende voltages, die echter niet automatisch herkend worden. Gebruikers moeten zelf het juiste voltage instellen met behulp van een knop op het apparaat.

De powergorilla zorgt ervoor dat gebruikers twee tot vijf uur langer gebruikmaken van hun laptop. Andere portable apparaten gaan tot wel twintig uur extra mee. Ook de powergorilla laadt naast laptops ook de meeste mobiele telefoons, navigatie-apparatuur, videocamera’s en gamehandhelds op. Maar ook hierbij geldt: de gebruiker moet zelf het voltage instellen.

Met de powergorilla zijn meerdere gadgets tegelijk op te laden. Zo kan de lader op hetzelfde moment een laptop en een mobiele telefoon van stroom voorzien. Deze reislader is inmiddels verkrijgbaar voor 200 euro. Zijn kleinere netbookbroertje is 80 euro goedkoper. Beide worden geleverd met een neopreen reishoes, een universele adapter en connectorsenvoor de meest gebruikte apparaten.