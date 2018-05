Sony kondigt iPod-dock aan

Zo is deze iPod-dock voorzien van een geïntegreerde fm-radio, een cd-speler en WiFi. Het is dus mogelijk om ook draadloos te genieten van de muziek. Een ander voordeel is de afstandsbediening die het mogelijk maakt om van de muziek te genieten zonder op te staan uit de luie stoel.

De atstandsbediening is voorzien van een 3,5-inch lcd-beeldscherm dat het navigeren in het menu vermakkelijkt. Dankzij de aanwezige ub-poort is het ook mogelijk om andere mp3-spelers aan te sluiten, dan alleen de iPod. Deze iPod-dock is behept met een tweetal 20 Watt speakers.

Wat de NAS-Z200iR van Sony moet gaan kosten is nog niet bekend. Verwacht wordt een prijs van 700 euro. Vanaf september zal hij verkrijgbaar zijn in Europa. Vanaf juli is hij overigens ook al verkrijgbaar, maar dan zonder afstandsbediening.