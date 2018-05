De ALBO is een opmerkelijke fotolijst

Wat opmerkelijker is, is dat de ALBO tevens dienst kan doen als een desktop RSS-lezer, zodat de eigen monitor meer ruimte krijgt. De gebruiker kan zelf zijn eigen RSS-feeds instellen, waaronder die van de Flickr-site, zodat de nieuwste foto's van vrienden direct bekeken kunnen worden.

Verder heeft deze digitale fotolijst een Wi-Fi-verbinding en een multi-geheugenkaartslot. Het is mogelijk om de fotolijst te synchroniseren met het online Picasa-fotoalbum. De geliefde foto's kunnen dus op vele manieren op deze fotolijst verschijnen. De ALBO van Sanyo heeft evengoed ook een opmerkelijke, extravagante prijs. Hij kost namelijk zo'n 530 euro. Hij is verkrijgbaar in het groen of in het zwart.