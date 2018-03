Buffalo lanceert 2,5 inch ssd

Deze ssd van 2,5 inch met een SATAII-aansluiting heeft een opslagcapaciteit van 80 GB. De schijf heeft een sequentieleessnelheid van 253MB per seconde en een randomleessnelheid van 241MB per seconde. Ondanks de geringe opslagcapaciteit is hij verder helemaal geen verkeerde solid state disk.

Heel goedkoop is dit aantrekkelijke alternatief van de vertrouwde harddisk overigens niet. De SHD-NSMMR80G van Buffalo gaat vermoedelijk 800 euro kosten. Hij zal aan het eind van de maand verkrijgbaar zijn, maar wanneer precies is niet bekend. Al maakt dat niet veel uit, want voorlopig zal hij alleen in Japan verkrijgbaar zijn.