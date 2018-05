Wakker worden met de geur van verse bacon

De Wake ’n Bacon-wekker biedt de mogelijkheid om ’s ochtends bij de geur van verse bacon op te staan, om daarna letterlijk van die bacon te genieten. Deze wekker is namelijk zo ingesteld dat er de avond van tevoren bevroren bacon in het bakgedeelte geschoven kan worden. In de ochtend begint hij dan met het opwarmen van die bacon, precies 10 minuten voor daadwerkelijk de wekker afgaat. Zo is het gegarandeerd vers wanneer men het bed dient te verlaten.

De Wake ’n Bacon-wekker is nog slechts een conceptidee, bedacht door Matty Sallin, Daniel Bartolini en Hsiao-huh Hsu. Of en wanneer hij in de handel komt blijft dan ook de vraag.