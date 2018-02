Snow Patrol, The Offspring en The Kooks op Pinkpop 2018

Ook BLØF is op het festival te zien, hun eerste optreden op Pinkpop sinds 2006. De line-up wordt aangevuld met namen van onder meer Jess Glynne, Donnie, Oliver Heldens en Blaudzun. Zij zijn allen te zien op de Pinkpop-vrijdag.

Op zaterdag treden onder meer The Script, Miss Montreal, Noel Gallagher's High Flying Birds, A Perfect Circle, Alan Walker en De Likt op.

The Kooks, Editors, Oscar & The Wolf, Triggerfinger en Ronnie Flex & Deuxperience Tom Walker, Years & Years staan zondag op het podium. Ook The Overslept, Don Diablo en Michelle David & The Gospel Sessions geven dan een optreden.

Pinkpop vindt in 2018 plaats op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 juni op het festivalterrein Megaland in Landgraaf. Pearl Jam, Foo Fighters en Bruno Mars zijn eerder aangekondigd als de headliners. De optredens zijn via televisie op NPO3 te zien en op de radio onder andere te horen bij NPO 3FM.

De kaartverkoop van Pinkpop begint zaterdag 24 februari om 10.00 uur.