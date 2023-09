Nieuwe getuige: 'Peter R. de Vries werd geobserveerd voor Marokkaanse maffia'

Volgens een nieuwe Poolse getuige hield een van de verdachten van betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries de misdaadverslaggever in de gaten "voor de Marokkaanse maffia". Dat blijkt uit een verklaring van de getuige die is ingezien door NU.nl.

De verklaringen van de nieuwe getuige zijn opnieuw een mogelijke onderbouwing van het vermoeden van het Openbaar Ministerie (OM) dat de organisatie van Ridouan Taghi achter de moord op De Vries zit. Iets wat Taghi stellig ontkent.

De woorden "Marokkaanse maffia" zijn afkomstig van Robert M., zo verklaart de getuige. Dat is een verdachte die geen grote rol speelt in de rechtszaak over de moord op De Vries, maar die wel in een politieverhoor heeft toegegeven dat hij de misdaadjournalist moest fotograferen.

Deze opdracht zou M. uiteindelijk hebben geweigerd toen hij erachter kwam wie hij moest schaduwen. "Ik heb enkele dagen geobserveerd en bij toeval hoorde ik ineens de achternaam", zegt M. in een afgeluisterd gesprek uit december 2021. "Ik checkte op lnstagram wie deze mijnheer is. Ik zei dat ik geen geld wilde. Ik wilde niet."

De nieuwe getuige is zelf verdachte in een drugsonderzoek in Polen en in ruil voor strafvermindering is hij gaan verklaren. Daarbij noemde hij ook de naam van M., met wie hij bevriend was.

De verklaringen zijn met toestemming van de Poolse justitie toegevoegd aan het dossier Hendon. Dat is de naam van het onderzoek naar de dood van De Vries. De misdaadjournalist werd op 6 juli 2021 neergeschoten in Amsterdam en overleed negen dagen laten aan zijn verwondingen.

De getuige zegt dat M. in het verleden zogenoemde vitamine-infusen aanbood in een schoonheidssalon in Den Haag. Op die manier kwamen ze eind 2019 met elkaar in contact. Twee jaar later hoorde hij van M. over diens betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op De Vries.

Getuige geloofde praatjes niet tot dood van De Vries

"Ik kan me herinneren dat ik op een dag naar een vitamine-infuus was en Robert zei dat hij contact kreeg met de Marokkaanse maffia en voor hen een journalist aan het observeren was", vertelt de getuige.

De getuige geloofde er weinig van, totdat De Vries twee weken later werd neergeschoten. Toen de getuige aan M. vroeg of hij verantwoordelijk was voor de aanslag, vertelde M. dat 'Szogun' het had gedaan. Volgens de politie is Szogun de bijnaam van Krystian M. Dat is de man die justitie niet beschouwt als de schutter maar als de aanstuurder van de moord op De Vries.

"Die Szogun zou dat voor die Marokkanen doen, want de journalist maakte zijn rapportage", verklaart de getuige te hebben gehoord van Robert M.

In het proces-verbaal van dit verhoor legt een agent de link met het feit dat De Vries vanaf de zomer van 2020 vertrouwenspersoon was van de kroongetuige. Die getuigde namelijk tegen de criminele organisatie van Taghi, "die tevens de Marokkaanse nationaliteit heeft".

Wat de waarde is van de verklaringen van de nieuwe getuige, zal dinsdag ongetwijfeld worden besproken. Dan gaat de rechtszaak tegen de verdachten van de moord op De Vries verder met een zogenoemde regiezitting.

